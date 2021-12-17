Шевченко прокомментировал поражение от «Лацио»

Главный тренер «Дженоа»высказался после выездного поражения от «Лацио» (1:3) в матче 18 тура Серии А.

«Единственный положительный момент в матче с "Лацио" — то, что мы забили гол. Жаль, что наша невнимательность привела к голам соперника. Мы могли реализовать больше моментов, которые создали.

Зол ли я? Мы могли лучше справиться с ситуациями, которые возникали. Мы могли намного лучше отреагировать на пропущенные голы.

Сегодня нам не хватило уверенности. Когда мы её найдём, то результаты придут», — приводит слова Шевченко журналист Джанлука ди Марцио.

«Дженоа» занимает предпоследнее место в таблице с 10 очками.