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    «Челси» сыграл вничью с «Эвертоном»

    «Челси» — «Эвертон»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 70-й минуте открыли хозяева. Джеймс заметил рывок Маунта в штрафную, которого зевнула оборона, Мэйсон, получив мяч, сблизился с воротами и пробил точно в ближний угол.

    Спустя четыре минуты Гордон со стандартного положения исполнил кросс на дальнюю штангу, откуда Брэнтуэйт ногой протолкнул мяч в сетку ворот «Челси».

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Эвертон 1:1
    Голы: 1:0 Мэйсон Маунт (70'), 1:1 Jarrad Branthwaite (74') Челси: Эдуард Менди, Сесар Аспиликуэта (Трево Чалоба, 79'), Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Рис Джеймс, Рубен Лофтус-Чик (Росс Баркли, 65'), Жоржиньо, Маркос Алонсо (Сауль Ньигес, 65'), Мэйсон Маунт, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич Эвертон: Ellis Simms (Lewis Dobbin, 62'), Энтони Гордон (Tyler Onyango, 90'), Алекс Айуоби, Бен Годфри, Андре Гомеш (Жан-Филипп Гбамин, 71'), Абдулайе Дукуре, Джонджо Кенни, Jarrad Branthwaite, Майкл Кин, Мэйсон Холгейт, Джордан Пикфорд Предупреждения: Мэйсон Холгейт (21'), Рубен Лофтус-Чик (45'), Жоржиньо (59'), Андре Гомеш (64'), Lewis Dobbin (77')

    Отметим, что «Челси» недосчитался ряда игроков из-за положительных тестов на коронавирус.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» находится на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» занимает 14-е место.

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