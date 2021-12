«Интер» расторгнет контракт с Эриксеном

Миланскийв ближайшее время объявит о расторжении контракта с

По информации журналиста Николо Скиры, «Интер» готов отпустить Эриксена бесплатно, чтобы футболисту было проще найти новую команду.

Christian #Eriksen and #Inter are set to complete the termination of the contract. He could return to play in Denmark (where the controls are less stringment a out the idoneity) for his former and first club #Odense. Ajax also asked info 6-weeks ago. #transfers https://t.co/SZMj8gxxur