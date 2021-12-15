«Интер» расторгнет контракт с Эриксеном

Миланскийв ближайшее время объявит о расторжении контракта с

По информации журналиста Николо Скиры, «Интер» готов отпустить Эриксена бесплатно, чтобы футболисту было проще найти новую команду.

Christian #Eriksen and #Inter are set to complete the termination of the contract. He could return to play in Denmark (where the controls are less stringment a out the idoneity) for his former and first club #Odense. Ajax also asked info 6-weeks ago. #transfers https://t.co/SZMj8gxxur — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 15, 2021

После остановки сердца Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор. Правила Серии А запрещают играть с этим устройством в организме.

Сообщалось, что Эриксен может вернуться в «Аякс». В чемпионате Нидерландов не такие серьезные правила в отношении соответствия спортивной деятельности.

Кроме того, на Эриксена претендует датский клуб «Оденсе», в котором 29-летний игрок возобновил тренировки.

Эриксен выступал за «Аякс» с 2010 по 2013 год, после чего перешел в «Тоттенхэм», а позже стал игроком «Интера».

Напомним, Эриксен перенес сердечный приступ во время матча за сборную Дании против Финляндии на Евро-2020.

