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    «Интер» расторгнет контракт с Эриксеном

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    Миланский «Интер» в ближайшее время объявит о расторжении контракта с Кристианом Эриксеном.

    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен

    По информации журналиста Николо Скиры, «Интер» готов отпустить Эриксена бесплатно, чтобы футболисту было проще найти новую команду.

    После остановки сердца Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор. Правила Серии А запрещают играть с этим устройством в организме.

    Сообщалось, что Эриксен может вернуться в «Аякс». В чемпионате Нидерландов не такие серьезные правила в отношении соответствия спортивной деятельности.

    Кроме того, на Эриксена претендует датский клуб «Оденсе», в котором 29-летний игрок возобновил тренировки.

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    • Эриксен выступал за «Аякс» с 2010 по 2013 год, после чего перешел в «Тоттенхэм», а позже стал игроком «Интера».

    Напомним, Эриксен перенес сердечный приступ во время матча за сборную Дании против Финляндии на Евро-2020.

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