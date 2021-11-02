Эриксен может вернуться в «Аякс»

Полузащитник «Интера»может возобновить карьеру в ближайшие несколько месяцев.

Эриксен, как известно, перенес сердечный приступ во время матча за сборную Дании против Финляндии на Евро-2020.

По информации известного журналиста Николо Скиры, Эриксен, скорее всего, вернется на поле не в составе «Интера». Датский футболист может перейти в амстердамский «Аякс».

Christian #Eriksen could return to play in the next months. Not at #Inter in #SerieA (there isn’t the idoneity), but in Eredivisie where the controls are less stringment about the idoneity for the sports activity. #Ajax have already shown interest in signing him. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 2, 2021

Отмечается, что в чемпионате Нидерландов не такие серьезные правила в отношении соответствия спортивной деятельности.

Напомним, после остановки сердца Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор. Серия А не разрешила заявить футболиста на сезон с этим устройством в организме.

Эриксен выступал за «Аякс» с 2010 по 2013 год, после чего перешел в «Тоттенхэм», а позже стал игроком «Интера».

Ранее сообщалось, что «Интер» готов продать Эриксена.