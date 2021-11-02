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    Эриксен может вернуться в «Аякс»

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    Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может возобновить карьеру в ближайшие несколько месяцев.

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    Эриксен, как известно, перенес сердечный приступ во время матча за сборную Дании против Финляндии на Евро-2020.

    По информации известного журналиста Николо Скиры, Эриксен, скорее всего, вернется на поле не в составе «Интера». Датский футболист может перейти в амстердамский «Аякс».

    Отмечается, что в чемпионате Нидерландов не такие серьезные правила в отношении соответствия спортивной деятельности.

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    • Напомним, после остановки сердца Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор. Серия А не разрешила заявить футболиста на сезон с этим устройством в организме.

    Эриксен выступал за «Аякс» с 2010 по 2013 год, после чего перешел в «Тоттенхэм», а позже стал игроком «Интера».

    Ранее сообщалось, что «Интер» готов продать Эриксена.

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