Эриксен может вернуться в «Аякс»

Полузащитник «Интера»может возобновить карьеру в ближайшие несколько месяцев.

Эриксен, как известно, перенес сердечный приступ во время матча за сборную Дании против Финляндии на Евро-2020.

По информации известного журналиста Николо Скиры, Эриксен, скорее всего, вернется на поле не в составе «Интера». Датский футболист может перейти в амстердамский «Аякс».

