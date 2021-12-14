Терюшков: Кредит доверия к Черевченко в «Химках» большой

Член наблюдательного совета «Химок»заявил, что главный тренерпользуется полной поддержкой со стороны руководства.

Напомним, что 25 октября клуб объявил, что расторг контракт с тренером по взаимному согласию. Спустя три недели Черевченко и тренерский штаб вновь вернулись к работе в «Химках».

«Конечно, этот сезон идет хуже чем мы ожидали, особенно по сравнению с первым — 6 очков недобрали.

Никакой катастрофы нет, надо пять-шесть игр выиграть до конца сезона и определиться с позициями, которые нужно усилить: укрепить линию нападения, полузащиту.

Мы не унываем, будем всячески выходить из этой ситуации. Есть понимание, что нужно сделать для этого и как усилиться.

Кредит доверия к Черевченко большой, он всегда таким был и остается. У нас произошел небольшой сбой — нужно было отдохнуть 20-25 дней друг от друга.

Был такой краткосрочный отпуск в середине сезона, чтобы перезарядиться», — сказал Терюшков Sport24.

«Химки» ушли на зимний перерыв на последнем 16-м месте с 14 очками в активе.