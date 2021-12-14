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    Нойер: Хотим выйти с поля победителями в обеих матчах с «Зальцбургом»

    Футбол Бавария Футбол Германии Ред Булл Зальцбург
    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    Мюнхенская команда в первом раунде плей-офф турнира встретится с австрийским «Зальцбургом».

    «Мы хорошо знаем "Зальцбург", мы уже играли с ними в Лиге чемпионов. Это будет непростая задача, но мы должны быть уверены в себе. Мы хотим выйти с поля победителями в обеих матчах.

    "Зальцбург" заслуженно прошел в плей-офф Лиги чемпионов, они уже хорошо выступили в матчах с серьезными противниками.

    Мы знаем, что "Зальцбург" демонстрирует хороший футбол. Знаем, что являемся фаворитами противостояния, но не недооцениваем соперников», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.

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