Нойер: Хотим выйти с поля победителями в обеих матчах с «Зальцбургом»

Вратарь «Баварии»прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мюнхенская команда в первом раунде плей-офф турнира встретится с австрийским «Зальцбургом».

«Мы хорошо знаем "Зальцбург", мы уже играли с ними в Лиге чемпионов. Это будет непростая задача, но мы должны быть уверены в себе. Мы хотим выйти с поля победителями в обеих матчах.

"Зальцбург" заслуженно прошел в плей-офф Лиги чемпионов, они уже хорошо выступили в матчах с серьезными противниками.

Мы знаем, что "Зальцбург" демонстрирует хороший футбол. Знаем, что являемся фаворитами противостояния, но не недооцениваем соперников», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.