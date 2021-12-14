Нойер: Хотим выйти с поля победителями в обеих матчах с «Зальцбургом»

Мануэль Нойер Фото: globallookpress.com
Мюнхенская команда в первом раунде плей-офф турнира встретится с австрийским «Зальцбургом».
«Мы хорошо знаем "Зальцбург", мы уже играли с ними в Лиге чемпионов. Это будет непростая задача, но мы должны быть уверены в себе. Мы хотим выйти с поля победителями в обеих матчах.
"Зальцбург" заслуженно прошел в плей-офф Лиги чемпионов, они уже хорошо выступили в матчах с серьезными противниками.
Мы знаем, что "Зальцбург" демонстрирует хороший футбол. Знаем, что являемся фаворитами противостояния, но не недооцениваем соперников», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.