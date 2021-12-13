Кержаков о «Бетисе»: Это хорошая играющая команда

Вратарь «Зенита»прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы. Петербуржцам предстоит сыграть два матча с «Бетисом».

«Сегодня как раз смотрел обзор, в котором "Бетис" забил четыре "Реалу Сосьедад". Это хорошая играющая команда, как и любая испанская, в принципе. По статистике, испанцы для нас всегда были неудобными соперниками. Но мы постараемся переломить серию из неудачных матчей и показать такой же красочный футбол, как с "Челси" на "Газпром Арене". В Испании всегда очень техничные игроки с очень хорошим футбольным интеллектом», — сказал Кержаков.

Первый матч команды проведут 17 февраля 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.