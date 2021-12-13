Ковач: «Монако» заслуживал лучшего результата в игре с ПСЖ

Главный тренер «Монако»подвел итоги матча Лиги 1 с ПСЖ (0:2).

«Футболисты "Монако" очень хорошо начали встречу. Оцениваю первый тайм, как хороший. Но чтобы он стал очень хорошим, нужно было открыть счет. У нас были прекрасные возможности, особенно у Софиана Диопа.

Наш план заключался в давлении и прессинге. Мы хорошо цеплялись за мячи впереди, но, когда вы играете с ПСЖ и не забиваете — все становится гораздо сложнее. Во втором тайме ПСЖ больше контролировал мяч, но думаю, мы все равно заслуживали лучшего результата.

В первом тайме мы были лучшей командой на поле, но, как я уже говорил ранее, когда у вас есть периоды доминирования над ПСЖ, вы должны забивать», — приводит слова Ковача пресс-служба монегасков.

Календарь и таблица Лиги 1

ПСЖ набрал 45 очков и укрепил свое лидерство в таблице Лиги 1. «Монако» с 26 очками остался на 8-й позиции.