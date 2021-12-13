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    Джикия поставил «двойку» «Спартаку» за первую часть сезона

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    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Сочи» в 18-м туре РПЛ (0:3).

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Возможно, счет не по игре. Потому что при счете 0:1 мы получили необязательные контратаки, где пропустили необязательные голы, где должно было быть все наоборот.

    Но, к сожалению, футбол такая игра, что не все получается так, как ты хочешь.

    Не получилось реализовать угловые, потому что так получилось. Были хорошие розыгрыши и в первом тайме, по-моему, мы разыграли с продлением, не попали.

    Во втором тайме тоже были хорошие. Но, повторюсь, что в футболе так бывает.

    Какую оценку выставлю "Спартаку" за выступления в чемпионате России? Двойку», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Подопечные Руя Витории потерпели второе поражение за последние шесть встреч в РПЛ и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 23 очка.

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