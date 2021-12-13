Джикия поставил «двойку» «Спартаку» за первую часть сезона

Капитан «Спартака»прокомментировал поражение отв 18-м туре РПЛ (0:3).

«Возможно, счет не по игре. Потому что при счете 0:1 мы получили необязательные контратаки, где пропустили необязательные голы, где должно было быть все наоборот.

Но, к сожалению, футбол такая игра, что не все получается так, как ты хочешь.

Не получилось реализовать угловые, потому что так получилось. Были хорошие розыгрыши и в первом тайме, по-моему, мы разыграли с продлением, не попали.

Во втором тайме тоже были хорошие. Но, повторюсь, что в футболе так бывает.

Какую оценку выставлю "Спартаку" за выступления в чемпионате России? Двойку», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Подопечные Руя Витории потерпели второе поражение за последние шесть встреч в РПЛ и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 23 очка.