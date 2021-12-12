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    «Айнтрахт» забил пять мячей «Байеру»

    «Айнтрахт» — «Байер»: счет матча 5:2, обзор голов

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    Франкфуртский «Айнтрахт» одержал домашнюю победу над леверкузенским «Байером» (5:2) в матче 15-го тура чемпионата Германии.

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    К середине первого тайма гости вели 2:0 благодаря дублю чешского форварда Патрика Шика, забившего с игры и реализовавшего пенальти.

    Однако хозяева отыгрались и одержали победу. Голы забили бразильский защитник Тута, датский хавбек Йеспер Линдстрём, французский защитник Эван Н'Дика, хорватский хав Кристиян Якич и сенегальский полузащитник Джибриль Соу.

    В этой встрече ворота леверкузенского клуба защищал основной вратарь «Байера» Лукаш Градецки. Напомним, что его дублем является россиянин Андрей Лунев.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Байер 5:2
    Голы: 0:1 Патрик Шик (5'), 0:2 Патрик Шик (пенальти) (22'), 1:2 Тута (23'), 2:2 Йеспер Линдстрём (30'), 3:2 Evan N'Dicka (50'), 4:2 Кристиян Якич (66'), 5:2 Джибриль Соу (76') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Тута, Мартин Хинтереггер, Evan N'Dicka, Данни да Коста (Алмами Туре, 85'), Кристиян Якич, Джибриль Соу (Себастьян Роде, 85'), Филип Костич, Йеспер Линдстрём (Йенс Хеуге, 46'), Даити Камада (Сэм Ламмерс, 87'), Рафаэль Сантос Борре Байер: Патрик Шик (Лукас Аларио, 81'), Амин Адли, Флориан Вирц (Надим Амири, 81'), Мусса Диаби, Роберт Андрих (Эксекиэль Паласиос, 67'), Чарлес Арангис (Керем Демирбай, 66'), Piero Hincapie, Эдмон Тапсоба, Жонатан Та, Жереми Фримпонг (Карим Беллараби, 75'), Лукаш Градецки Предупреждения: Жереми Фримпонг (48'), Чарлес Арангис (55'), Piero Hincapie (62')

    «Байер» с 27 очками располагается на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Айнтрахт» набрал 21 очко и поднялся на 9-ю строчку.

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