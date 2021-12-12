«Атлетик» — «Севилья»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 17-го тура чемпионата Испаниииз Бильбао потерпел домашнее поражение отсо счетом 0:1.

Единственный мяч был забит на 38-й минуте — Томас Дилейни идеальным ударом с линии полукруга поразил дальнюю девятку ворот Унаи Симона.

Футбол. Испания. Примера Атлетик — Севилья 0:1 Гол: 0:1 Томас Делейни (38') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Лекуэ (Alex Petxa, 66'), Йерай Альварес, Иньиго Мартинес, Микель Баленсиага, Нико Уильямс (Алехандро Беренгер, 75'), Дани Гарсия (Ойер Саррага, 66'), Унай Венседор, Икер Муньяин, Рауль Гарсия (Ойан Сансет, 57'), Иньяки Уильямс Севилья: Рафаэль Мир Висенте (Мунир Эль-Хаддади, 78'), Оливер Торрес (Жоан Жордан, 66'), Алехандро Гомес, Оскар Родригес (Неманья Гудель, 85'), Томас Делейни, Фернандо, Людвиг Аугустинсон (Карим Рекик, 66'), Диего Карлос, Жюль Кунде, Gonzalo Montiel, Яссин Буну Предупреждения: Иньиго Лекуэ (52'), Дани Гарсия (62'), Унай Венседор (65'), Фернандо (73'), Карим Рекик (88'), Жюль Кунде (90'), Иньиго Мартинес (90 + 4')

«Севилья» занимает 2-е место в таблице Ла Лиги с 34 очками и отстает от лидирующего «Реала» на 5 очков. «Атлетик» идет на 10-й позиции.