Гол Оздоева претендует на звание лучшего в 6-м туре Лиги чемпионов

УЕФА проводит голосование по выбору лучшего гола шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В список претендентов попал гол полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, который сравнял счет в матче с «Челси» (3:3) на 94-й минуте.

Также среди номинантов оказались атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и полузащитник «Реала» Марко Асенсио.

Who scored the Goal of the Week? 🤷#UCLGOTW | @Heineken | #UCL