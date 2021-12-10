Гол Оздоева претендует на звание лучшего в 6-м туре Лиги чемпионов

Магомед Оздоев забил третий гол «Зенита» в матче с «Челси» (3:3) Фото: globallookpress.com
В список претендентов попал гол полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, который сравнял счет в матче с «Челси» (3:3) на 94-й минуте.
Также среди номинантов оказались атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и полузащитник «Реала» Марко Асенсио.
Who scored the Goal of the Week? 🤷#UCLGOTW | @Heineken | #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2021
Напомним, ранее стало известно, что голкипер «Спартака» Александр Селихов вошел в список претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы.