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    Гол Оздоева претендует на звание лучшего в 6-м туре Лиги чемпионов

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    УЕФА проводит голосование по выбору лучшего гола шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Магомед Оздоев забил третий гол «Зенита» в матче с «Челси» (3:3)
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    Магомед Оздоев забил третий гол «Зенита» в матче с «Челси» (3:3)

    В список претендентов попал гол полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, который сравнял счет в матче с «Челси» (3:3) на 94-й минуте.

    Также среди номинантов оказались атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и полузащитник «Реала» Марко Асенсио.

    Напомним, ранее стало известно, что голкипер «Спартака» Александр Селихов вошел в список претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы.

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