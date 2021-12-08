Тренер «Лейпцига»: Мы придерживались своего плана на игру, и победа была заслуженной

Временно исполняющий обязанности тренера «Лейпцига»прокомментировал победу над(2:1) в 6-м туре Лиги чемпионов.

Напомним, что 5 декабря «Лейпциг» уволил главного тренера Джесси Марша из-за плохих результатов команды.

«Мы стали свидетелями отличной реакции команды. Мы придерживались своего плана на игру, и победа была заслуженной.

"Лейпциг" сыграл чрезвычайно дисциплинировано и тактически. Один игрок работал на другого, и мы показали, что команда может хорошо действовать как с мячом, так и без него.

Следующие три игры Бундеслиги сейчас чрезвычайно важны», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.