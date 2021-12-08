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    Тренер «Лейпцига»: Мы придерживались своего плана на игру, и победа была заслуженной

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    Временно исполняющий обязанности тренера «Лейпцига» Ахим Байерлорцер прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:1) в 6-м туре Лиги чемпионов.

    Ахим Байерлорцер
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    Ахим Байерлорцер

    Напомним, что 5 декабря «Лейпциг» уволил главного тренера Джесси Марша из-за плохих результатов команды.

    «Мы стали свидетелями отличной реакции команды. Мы придерживались своего плана на игру, и победа была заслуженной.

    "Лейпциг" сыграл чрезвычайно дисциплинировано и тактически. Один игрок работал на другого, и мы показали, что команда может хорошо действовать как с мячом, так и без него.

    Следующие три игры Бундеслиги сейчас чрезвычайно важны», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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