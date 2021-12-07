ПСЖ — «Брюгге»: счет матча 4:1, обзор голов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионовобыграл бельгийский

Встреча, которая прошла в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Счет был открыт уже на второй минуте матча, когда голкипер бельгийцев не смог зафиксировать мяч и отбил его перед собой, а Килиан Мбаппе оказался первым на мяче и пробил мимо вратаря. На седьмой минуте Мбаппе удваивает результат, нанеся удар в касание из штрафной по центру ворот.

На 38-й минуте Лионель Месси сделал чудесный забег к мячу, принял его на краю штрафной и точно пробил в левый угол ворот — 3:0.

На 68-й минуте встречи «Брюгге» сократил разрыв в счете. Мяч провел Матс Ритс, пробивший точно в дальнюю шестерку.

Точку в матче поставил Месси, идеально реализовав пенальти, точно пробив в притирку с правой от себя штангой.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Турнирное положение команд группы А: «Манчестер Сити» — 12 очков, ПСЖ — 11, «Лейпциг» — 7, «Брюгге» — 4.