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    ПСЖ в домашнем матче разгромил «Брюгге»

    ПСЖ — «Брюгге»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ обыграл бельгийский «Брюгге».

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Встреча, которая прошла в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

    Счет был открыт уже на второй минуте матча, когда голкипер бельгийцев не смог зафиксировать мяч и отбил его перед собой, а Килиан Мбаппе оказался первым на мяче и пробил мимо вратаря. На седьмой минуте Мбаппе удваивает результат, нанеся удар в касание из штрафной по центру ворот.

    На 38-й минуте Лионель Месси сделал чудесный забег к мячу, принял его на краю штрафной и точно пробил в левый угол ворот — 3:0.

    На 68-й минуте встречи «Брюгге» сократил разрыв в счете. Мяч провел Матс Ритс, пробивший точно в дальнюю шестерку.

    Точку в матче поставил Месси, идеально реализовав пенальти, точно пробив в притирку с правой от себя штангой.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Турнирное положение команд группы А: «Манчестер Сити» — 12 очков, ПСЖ — 11, «Лейпциг» — 7, «Брюгге» — 4.

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