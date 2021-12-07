Почеттино: Лео и Мбаппе нужно ощущение гола

Главный тренер ПСЖвысказался после победы над «Брюгге» (4:1) в матче Лиги чемпионов.

«Мбаппе — великолепный игрок, мы не сегодня это узнали. И он, и вся команда выступили хорошо. Мы довольны, что хорошо сыграли и завершили групповой этап с хорошим настроением».

Думаю, Месси нужно время. Перед игрой мы говорили, что нужно идти шаг за шагом и прогрессировать. Всей команде нужно прогрессировать. Рад, что Лео и Мбаппе забили по два, им нужно ощущение гола«, — цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.

ПСЖ с 11 очками финишировал на второй позиции в группе и вышел в 1/8 финала.