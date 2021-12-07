«Милан» — «Ливерпуль» : прогноз, составы, коэффициенты

Дивок Ориги Фото: globallookpress.com
«Милан»: Меньян, Калюлю, Томори, Романьоли, Тео Эрнандес, Кесси, Тонали, Крунич, Жуниор Мессиас, Диас, Ибрагимович.
«Ливерпуль»: Алиссон, Цимикас, Филлипс, Конате, Уильямс, Минамино, Мортон, Окслейд-Чемберлен, Мане, Салах, Ориги.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Милану». Коэффициент на его победу — 2.27, на успех «Ливерпуля» — 3.31, на ничью — 3.94. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.
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