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    Ориги и Минамино выйдут в стартовом составе «Ливерпуля» против «Милана»

    «Милан» — «Ливерпуль» : прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Милана» и «Ливерпуля» на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    «Милан»: Меньян, Калюлю, Томори, Романьоли, Тео Эрнандес, Кесси, Тонали, Крунич, Жуниор Мессиас, Диас, Ибрагимович.

    «Ливерпуль»: Алиссон, Цимикас, Филлипс, Конате, Уильямс, Минамино, Мортон, Окслейд-Чемберлен, Мане, Салах, Ориги.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Милану». Коэффициент на его победу — 2.27, на успех «Ливерпуля» — 3.31, на ничью — 3.94. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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