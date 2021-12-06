Рангник — о дебюте в «МЮ»: Потрясающая атмосфера, я счастлив

«В целом, я счастлив. Приятно удивлен, сколько вещей игроки перенесли на поле, учитывая, что у нас вчера не было даже полноценной тренировки.
Первые полчаса игры были потрясающими, команда действовала с высокой скоростью и интенсивностью.
Затем с 30-й по 45-ю минуту темп был немного ниже, но у нас все еще был контроль, и в перерыве я просто сказал команде держать соперника подальше от наших ворот. В итоге Фред забил красивый гол. Все в порядке.
Впечатления? Потрясающая атмосфера. Я был здесь десять лет назад, а затем я смотрел несколько игр пять лет назад, три года назад.
Но теперь, побывав здесь, я увидел как фанаты гонят команду вперед. Они помогали команде в сложных ситуациях, это потрясающе. Уникальная атмосфера», — цитирует Рангника официальный сайт клуба.
63-летний специалист возглавил «МЮ» в конце ноября после увольнения Уле-Гуннара Сульшера.