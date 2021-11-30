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    «Ювентус» могут перевести в Серию Б и лишить титула

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    Глава итальянской ассоциации защиты прав потребителей (CODACONS) Марко Донцелли заявил, что «Ювентус» могу понизить до Серии Б и лишить чемпионского титула из-за расследования в отношении руководства клуба.

    Андреа Аньелли и Павел Недвед на заднем плане
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    Андреа Аньелли и Павел Недвед на заднем плане

    Напомним, что в расследовании фигурируют президент клуба Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи.

    «Система обвинений очень серьезна и проливает зловещий свет на последние сезоны, учитывая, что в последние годы было реальное доминирование туринского клуба. Если "Ювентус" незаконно получил преимущество перед другими командами, то управление рыночной конкуренции должно было бы вмешаться и наложить индивидуальные санкции.

    Для защиты тысяч фанатов мы подадим жалобу в антимонопольный комитет и федеральную прокуратуру с просьбой перевести "Ювентус" в серию Б и лишить последних титулов, выигранные в результате этих потенциально незаконных операций», — приводит слова Донцелли Football Italia со ссылкой на TuttoMercatoWeb.

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