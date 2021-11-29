Стукалов: «Уфа» теряет очки там, где не должна

Главный тренер «Уфы»подвел итоги домашнего матча со(1:1) в 16-м туре РПЛ.

«Комментарий [по игре] короткий: мы теряем очки там, где не должны. Понятно, что "Спартак" по статусу и игрокам команда более высокого класса.

Мы понимали, что сегодняшний соперник играл с "Наполи", знаем, что после еврокубковых матчей сложно нашим командам переключаться на наш чемпионат.

Поэтому мы ставили перед нашими игроками задачу в первом тайме сыграть максимально организовано, не дать сопернику забить.

К сожалению контригра у нас не получалась, потому что мы допускали ошибки при переходных фазах, но в перерыве мы поправили эту ситуацию, и дело пошло лучше.

Футбол — это мужская игра! Мы хотели победить "Спартак". Это все выливалось в такое количество единоборств.

Состояние Остона Урунова? Я так понимаю, что они ударились колено в колено. Он не смог продолжить матч. Я надеюсь, что не серьезно.

Я не скажу, что мы как-то отличаемся от начала сезона. Мы играли приблизительно так же. Единственное, что да, мы работали над тем, чтобы, даже когда атакуем, не растягивались, играли достаточно плотно и работали над прессингом и ответными атаками.

В принципе у нас было две паузы на игры сборных, где мы плодотворно занимались этими моментами. Это приносит плоды, но опять же говорю, к сожалению, мы много очков потеряли, которые могли взять.

У нас есть правило, что 24 часа после игры мы можем переживать. Прошло 24 часа, и мы начинаем готовиться к новому вызову. Поэтому думаю, что все будет нормально», — приводит слова Стукалова пресс-служба «Уфы».