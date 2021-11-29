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    Березуцкий рассказал о возможном возвращении Вагнера Лава в ЦСКА

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    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча с «Зенитом» (0:2) сообщил, что в команду может вернуться бразильский нападающий Вагнер Лав.

    Вагнер Лав
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    Вагнер Лав

    Ранее 37-летний бразилец подтвердил, что не будет продлевать контракт с «Кайратом». Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года.

    «Такой вариант всегда есть. Мы все хорошо знаем Вагнера. Мы знаем, как он умеет играть, он родной человек для нашего клуба. Такая возможность есть всегда и в любой момент», — приводит слова Березуцкого «Матч ТВ».

    Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м.

    В прошедшем чемпионате Казахстана Вагнер Лав провел 22 матча, в которых забил семь мячей.

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