Вагнер Лав сообщил, что не собирается завершать карьеру после ухода из «Кайрата»

Нападающий «Кайрата»заявил, что в ближайшее время определится с командой, в которой продолжит карьеру.

37-летний бразилец подтвердил, что не будет продлевать контракт с «Кайратом». Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года.

«Я тепло был принят в "Кайрате" и в Казахстане. Для меня было приятно выступать в форме "Кайрата" и добиться чемпионского титула. Я всегда старался отдаваться по максимуму за команду.

На меня выходили некоторые клубы. Пока я хочу вернуться в Бразилию, побыть с детьми и мамой. Вы еще услышите обо мне. Я еще намерен и дальше играть в футбол», — приводит слова Вагнера пресс-служба «Кайрата».

Вагнер Лав провел в прошедшем чемпионате Казахстана 22 матча, в которых забил семь мячей.