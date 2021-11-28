«Вильярреал» — «Барселона»: счет матча 1:3, обзор голов

Счет в матче был открыт на 48-й минуте — после удара Депая и отскока от голкипера Рулли отличился Френки де Йонг.
На 76-й минуте провалилась оборона «Барселоны», и Саму Чуквезе в борьбе за мяч успел опередить Мингесу, после чего точным ударом поразил ворота гостей.
На 88-й минуте Тер Штеген выполнил передачу к чужой вратарской, в верховой борьбе ошиблись защитники хозяев, после чего Мемфис Депай получил возможность вывалиться на Рулли — и своим моментом голландец воспользовался.
А на третьей добавленной минуте Коутиньо сбили в штрафной «Вильярреала». Сам пострадавший и реализовал пенальти, установив окончательный счет.
Это вторая победа подряд «Барселоны» в Примере после прихода Хави на пост главного тренера.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Барселона» находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата, «Вильярреал» занимает 12-ю строчку.