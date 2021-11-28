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    «Барселона» вырвала победу у «Вильярреала»

    «Вильярреал» — «Барселона»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче 15-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» со счетом 1:3.

    «Барселона»
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    «Барселона»

    Счет в матче был открыт на 48-й минуте — после удара Депая и отскока от голкипера Рулли отличился Френки де Йонг.

    На 76-й минуте провалилась оборона «Барселоны», и Саму Чуквезе в борьбе за мяч успел опередить Мингесу, после чего точным ударом поразил ворота гостей.

    На 88-й минуте Тер Штеген выполнил передачу к чужой вратарской, в верховой борьбе ошиблись защитники хозяев, после чего Мемфис Депай получил возможность вывалиться на Рулли — и своим моментом голландец воспользовался.

    А на третьей добавленной минуте Коутиньо сбили в штрафной «Вильярреала». Сам пострадавший и реализовал пенальти, установив окончательный счет.

    Футбол. Испания. Примера
    Вильярреал — Барселона 0:0
    Вильярреал: Херонимо Рульи, Хуан Фойт, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса, Йереми Пино, Этьен Капу, Даниэль Парехо, Мойсес Гомес, Ману Тригерос, Arnaut Danjuma Барселона: Pablo Gavira, Мемфис Депай, Abdessamad Ezzalzouli, Николас Гонсалес, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Жорди Альба, Жерар Пике, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Йереми Пино (26'), Жорди Альба (26'), Жерар Пике (44')

    Это вторая победа подряд «Барселоны» в Примере после прихода Хави на пост главного тренера.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата, «Вильярреал» занимает 12-ю строчку.

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