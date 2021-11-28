«Вильярреал» — «Барселона»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче 15-го тура чемпионата Испаниипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:3.

Счет в матче был открыт на 48-й минуте — после удара Депая и отскока от голкипера Рулли отличился Френки де Йонг.

На 76-й минуте провалилась оборона «Барселоны», и Саму Чуквезе в борьбе за мяч успел опередить Мингесу, после чего точным ударом поразил ворота гостей.

На 88-й минуте Тер Штеген выполнил передачу к чужой вратарской, в верховой борьбе ошиблись защитники хозяев, после чего Мемфис Депай получил возможность вывалиться на Рулли — и своим моментом голландец воспользовался.

А на третьей добавленной минуте Коутиньо сбили в штрафной «Вильярреала». Сам пострадавший и реализовал пенальти, установив окончательный счет.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Барселона 0:0 Вильярреал: Херонимо Рульи, Хуан Фойт, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса, Йереми Пино, Этьен Капу, Даниэль Парехо, Мойсес Гомес, Ману Тригерос, Arnaut Danjuma Барселона: Pablo Gavira, Мемфис Депай, Abdessamad Ezzalzouli, Николас Гонсалес, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Жорди Альба, Жерар Пике, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Йереми Пино (26'), Жорди Альба (26'), Жерар Пике (44')

Это вторая победа подряд «Барселоны» в Примере после прихода Хави на пост главного тренера.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата, «Вильярреал» занимает 12-ю строчку.