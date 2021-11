Соболев претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В число претендентов вошли: нападающий «Спартака» Александр Соболев, форвард «Лиона» Райан Шерки, бомбардир «Рейнджерс» Альфредо Морелос и полузащитник «Байера» Роберт Андрих.

Who should be crowned Player of the Week? 👑

⭐️ Robert Andrich

⭐️ Rayan Cherki

⭐️ Aleksandr Sobolev

⭐️ Alfredo Morelos@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL