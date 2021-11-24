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    Уткин высказался о возможной смене тренера в «Зените»

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    Известный блогер Василий Уткин заявил, что не видит смысла в отставке Сергея Семака с поста главного тренера «Зенита».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Вот после матча Зенит — Мальме только и разговоров, что нужны какие-то серьезные перемены. Ну, потому что на выезде ну прямо ничего порой не получается. Вот и Семак это признает. Даже у Ракицкого, который обычно молчит, такие мысли.

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    • И тут многие наивные или злонамеренные люди затевают разговоры о смене тренера…

    Что сказать? Недалекие люди.

    На наших глазах в последнее время произошло несколько знаковых тренерских перестановок. И что мы видим? Что меняется, о чем немедленно сообщают новостные порталы?

    Джеррард пришел в "Астон Виллу" и отменил кетчуп.

    Конте пришел в "Тоттенхэм" и отменил сливочное масло.

    Про Карпина в сборной мы помним; отмена сахара уже набила оскомину, как если бы речь шла не о сладком, а о распоследней кислятине.

    Кстати, Каррик из самолета вчера велел теперь на базе МЮ все готовить только на тюленьем жиру (ловите эксклюзив)!

    Ну, и что это? Это просто долбаные полумеры. "Зенит" может позволить себе, конечно, любую диету, включая шашлычки из колибри и комариные брови в сметане, но ведь не идет на это. Во-первых, потому что это смешно. А во-вторых, Сергей Семак давно уже сам не ест ничего роскошнее гречневой каши с гуакамоле. И ему это, как видим, а) не помогает и б) ставит по определению выше и Конте с маслом, и Джеррарда с кетчупом.

    Есть простая, на первый взгляд, революционная, но очень логичная мера.

    Зенит должен все матчи играть дома. На прекрасной, уютной "Конфорке", что под бакланами.

    Ну, какое Мальме? Где это? Что это? Мы спокойно все Мальме привезем на паромчике, пусть хоть на нормальный стадион сходят. Потом, у нас на стадио тепло. Поле выезжает под солнечные лучи… Это особенно, кстати, трогательно для Санкт-Петербурга, который солнечным городом считают лишь некоторые жители Гатчины и Ораниенбаума, но вы просто не знаете о планах, по которым поле сможет выезжать все дальше и дальше, вплоть до Краснодарского края. Не все сразу.

    Итак, играть все матчи на ГА. Это отличная идея. Потому что Челси и Ювентусу и иже с ними все равно, где обыгрывать Зенит. Но вот это вот всё от Мальме до Тулы и далее — ну на кой нам ездить к вам? У нас определенно лучше. Картинка телевизионная — лучше. У нас даже птицы на поле не гадят, мы от них крышу закрываем! Да и спонсор Лиги Чемпионов тоже ведь не Икея, к слову…

    Решайте. Иногда самое правильное не замечают именно потому, что лежит на поверхности. Надо подверстать это к промо "Конфорки" как арены финала Лиги Чемпионов. На лучшем стадионе Европы все чувствуют себя как дома!», — написал Уткина в своем телеграм-канале.

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