Парехо: Надеюсь, что после матча с «МЮ», мы все уйдем с арены счастливыми

Полузащитник «Вильяреала»поделился ожиданиями от домашнего матча св рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Для нас это очень важный матч, на кону три важных очка.

Мы благодарны болельщикам, которые пойдут на матч, потому что мы очень многое выигрываем, когда видим стадион заполненным под завязку.

Мы постараемся заработать три очка и доставить болельщикам удовольствие от игры.

Такие матчи не каждый день увидишь на стадионе "Эстадио-де-ла-Керамика". Надеюсь, мы все уйдем с арены счастливыми», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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Напомним, что в выездном матче «Вильярреал» уступил «МЮ» со счетом 1:2.