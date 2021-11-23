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    Парехо: Надеюсь, что после матча с «МЮ», мы все уйдем с арены счастливыми

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    Полузащитник «Вильяреала» Даниэль Парехо поделился ожиданиями от домашнего матча с «Манчестер Юнайтед» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Даниэль Парехо
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    Даниэль Парехо

    «Для нас это очень важный матч, на кону три важных очка.

    Мы благодарны болельщикам, которые пойдут на матч, потому что мы очень многое выигрываем, когда видим стадион заполненным под завязку.

    Мы постараемся заработать три очка и доставить болельщикам удовольствие от игры.

    Такие матчи не каждый день увидишь на стадионе "Эстадио-де-ла-Керамика". Надеюсь, мы все уйдем с арены счастливыми», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Напомним, что в выездном матче «Вильярреал» уступил «МЮ» со счетом 1:2.

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