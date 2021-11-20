Витсель может перейти в «Ньюкасл». Там ему готовы платить 10 млн евро в год

Полузащитник дортмундской «Боруссии»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Tutto Juve, 32-летний бельгиец, известный также по выступлениям за питерский «Зенит», получил предложение от «Ньюкасла».

Английский клуб готов платить Витселю 10 миллионов евро в год. В «Боруссии» Аксель получает на три миллиона меньше.

На Витселя также претендует «Ювентус», но итальянский клуб не готов предложить футболисту аналогичные финансовые условия.

Контракт Витселя с «Боруссией» рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, осенью владельцем «Ньюкасла» стал богатейший инвестиционный фонд из Саудовской Аравии.