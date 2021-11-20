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    Витсель может перейти в «Ньюкасл». Там ему готовы платить 10 млн евро в год

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    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Аксель Витсель
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    Аксель Витсель

    По информации Tutto Juve, 32-летний бельгиец, известный также по выступлениям за питерский «Зенит», получил предложение от «Ньюкасла».

    Английский клуб готов платить Витселю 10 миллионов евро в год. В «Боруссии» Аксель получает на три миллиона меньше.

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    • На Витселя также претендует «Ювентус», но итальянский клуб не готов предложить футболисту аналогичные финансовые условия.

    Контракт Витселя с «Боруссией» рассчитан до лета 2022 года.

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