Витсель может перейти в «Ньюкасл». Там ему готовы платить 10 млн евро в год

Аксель Витсель Фото: globallookpress.com
По информации Tutto Juve, 32-летний бельгиец, известный также по выступлениям за питерский «Зенит», получил предложение от «Ньюкасла».
Английский клуб готов платить Витселю 10 миллионов евро в год. В «Боруссии» Аксель получает на три миллиона меньше.
На Витселя также претендует «Ювентус», но итальянский клуб не готов предложить футболисту аналогичные финансовые условия.
Контракт Витселя с «Боруссией» рассчитан до лета 2022 года.
Напомним, осенью владельцем «Ньюкасла» стал богатейший инвестиционный фонд из Саудовской Аравии.