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    «Краснодар» одержал домашнюю победу над «Спартаком»

    «Краснодар» — «Спартак»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 15-го тура чемпионата России «Краснодар» одержал домашнюю победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 16-й минуте. Краснодарцы организовали быструю атаку, Сперцян до штрафной и сделал пас в штрафную, Кабелла рванул в свободную зону и прострелил на Кордобу, который поразил пустые ворота.

    На 45-й минуте в ворота «быков» был назначен пенальти — Игнатов ворвался в штрафную с левого края, а Петров цеплял руками спартаковца. Александр Соболев со второй попытки поразил ворота хозяев и сравнял счет.

    А на 60-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Спартака» — Сперцян сделал пас на ход Ионову, но Айртон рукой прихватил Алексея.

    Крыховяк выдержал паузу и аккуратно послал мяч в нижний угол ворот. Селихов не угадал направление удара.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Спартак 2:1
    Гол: 1:0 Джон Кордоба (16') Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Петров (Урош Спаич, 63'), Кайо, Егор Сорокин, Тонни Триндаде Вильена, Александр Черников, Гжегож Крыховяк, Реми Кабелла, Эдуард Сперцян (Евгений Чернов, 90'), Алексей Ионов (Виктор Классон, 63'), Джон Кордоба Спартак: Александр Соболев, Квинси Промес, Джордан Ларссон, Айртон Лукас (Александр Ломовицкий, 84'), Михаил Игнатов, Наиль Умяров, Виктор Мозес, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие (Николай Рассказов, 71'), Alexander Selikhov Предупреждения: Наиль Умяров (10'), Александр Черников (33'), Максимилиано Кофрие (56'), Айртон Лукас (60'), Эдуард Сперцян (66'), Тонни Триндаде Вильена (74')

    «Краснодар» набрал 24 очка и вышел на пятое место в турнирной таблице. Красно-белые уже десятые с 19 очками.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре 27 ноября подопечные Виктора Ганчаренко в гостях сыграют с «Химками». «Спартак» 29 числа также на выезде встретится с «Уфой».

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