«Краснодар» — «Спартак»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 16-й минуте. Краснодарцы организовали быструю атаку, Сперцян до штрафной и сделал пас в штрафную, Кабелла рванул в свободную зону и прострелил на Кордобу, который поразил пустые ворота.
На 45-й минуте в ворота «быков» был назначен пенальти — Игнатов ворвался в штрафную с левого края, а Петров цеплял руками спартаковца. Александр Соболев со второй попытки поразил ворота хозяев и сравнял счет.
А на 60-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Спартака» — Сперцян сделал пас на ход Ионову, но Айртон рукой прихватил Алексея.
Крыховяк выдержал паузу и аккуратно послал мяч в нижний угол ворот. Селихов не угадал направление удара.
«Краснодар» набрал 24 очка и вышел на пятое место в турнирной таблице. Красно-белые уже десятые с 19 очками.
В следующем туре 27 ноября подопечные Виктора Ганчаренко в гостях сыграют с «Химками». «Спартак» 29 числа также на выезде встретится с «Уфой».