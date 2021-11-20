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    Федун обсудил с тренером Ваноли возможную работу в «Спартаке»

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    Владелец «Спартака» Леонид Федун встретился с тренером Паоло Ваноли, который считается кандидатом на должность главного тренера красно-белых.

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    Владелец «Спартака» во время совместного обеда в Италии обсудил с 49-летним специалистом перспективы сотрудничества, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Как сообщил «Матч ТВ» собеседник, знакомый с ситуацией, «Спартак» еще не достиг договоренности с итальянским специалистом о назначении на пост главного тренера,

    В столичном клубе объяснили итальянцу сложность работы в команде при нынешней системе управления. После этого у Ваноли появились сомнения и стороны взяли паузу в переговорах.

    Принципиальным моментом для «Спартака» стала устойчивость специалиста к стрессу. Итальянец никогда самостоятельно не работал главным тренером, а был ассистентом Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

    Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Спартака» Руй Витория не покинет свою должность до зимней паузы.

    Календарь и таблица РПЛ

    В субботу, 20 ноября, «Спартак» в 15-м туре РПЛ уступил «Краснодару» (1:2). Московская команда занимает 10-е место в турнирной таблице с разностью мячей 17-21.

    Красно-белые не могут победить в чемпионате России уже 5 матчей подряд и 7 — во всех турнирах.

    До зимнего перерыва «Спартаку» предстоит провести 5 матчей: две игры в Лиге Европы и три встречи в чемпионате.

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