Федун обсудил с тренером Ваноли возможную работу в «Спартаке»

Владелец «Спартака»встретился с тренером, который считается кандидатом на должность главного тренера красно-белых.

Владелец «Спартака» во время совместного обеда в Италии обсудил с 49-летним специалистом перспективы сотрудничества, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как сообщил «Матч ТВ» собеседник, знакомый с ситуацией, «Спартак» еще не достиг договоренности с итальянским специалистом о назначении на пост главного тренера,

В столичном клубе объяснили итальянцу сложность работы в команде при нынешней системе управления. После этого у Ваноли появились сомнения и стороны взяли паузу в переговорах.

Принципиальным моментом для «Спартака» стала устойчивость специалиста к стрессу. Итальянец никогда самостоятельно не работал главным тренером, а был ассистентом Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Спартака» Руй Витория не покинет свою должность до зимней паузы.

Календарь и таблица РПЛ

В субботу, 20 ноября, «Спартак» в 15-м туре РПЛ уступил «Краснодару» (1:2). Московская команда занимает 10-е место в турнирной таблице с разностью мячей 17-21.

Красно-белые не могут победить в чемпионате России уже 5 матчей подряд и 7 — во всех турнирах.

До зимнего перерыва «Спартаку» предстоит провести 5 матчей: две игры в Лиге Европы и три встречи в чемпионате.