ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиПоследователь Гвардиолы. Что Хави привнесет в «Барселону»?
    Все новости спорта

    Джеррард ввел в «Астон Вилле» необычный запрет

    Футбол АПЛ Футбол Англии Астон Вилла Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард только недавно приступил к работе в новом клубе, однако уже ввел один запрет для футболистов.

    Стивен Джеррард
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стивен Джеррард

    «На данном этапе мы с тренерским штабом должны проанализировать состав. Мы будем строить команду и становиться сильнее. Наш футбол будет основан на владении мячом. Сейчас не скажу, когда мы сможем перейти к такой игре. Только время покажет...

    Запреты для футболистов после моего прихода? Я запретил употреблять в пищу кетчуп еще до того, как я его увидел! Я считаю, что наши игроки должны обладать правильным менталитетом, стремиться быть все выше, заходить все дальше. Они должны стремиться войти в когорту лучших», — цитирует Джеррарда Daily Mail.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Астон Вилла» с 10 очками в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 16-е место.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли Кержаков очки из Петербурга?
  • «Зенит» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • Сколько голов «Бавария» забьет «Аугсбургу»?
  • «Аугсбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Магнитка» прервет беспроигрышную серию «Авангарда»?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 3.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.82
  • Экспресс дня 19 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Зенит — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.34
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барселона — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры