Джеррард ввел в «Астон Вилле» необычный запрет

Главный тренертолько недавно приступил к работе в новом клубе, однако уже ввел один запрет для футболистов.

«На данном этапе мы с тренерским штабом должны проанализировать состав. Мы будем строить команду и становиться сильнее. Наш футбол будет основан на владении мячом. Сейчас не скажу, когда мы сможем перейти к такой игре. Только время покажет...

Запреты для футболистов после моего прихода? Я запретил употреблять в пищу кетчуп еще до того, как я его увидел! Я считаю, что наши игроки должны обладать правильным менталитетом, стремиться быть все выше, заходить все дальше. Они должны стремиться войти в когорту лучших», — цитирует Джеррарда Daily Mail.

Календарь и таблица АПЛ

«Астон Вилла» с 10 очками в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 16-е место.