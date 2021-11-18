Ярошик: Последние 2-3 года в ЦСКА все идет в другую сторону

Бывший полузащитник ЦСКАотреагировал на слова бывшего главного тренера армейцев, который раскритиковал руководство клуба.

Ранее Олич раскритиковал генерального директора ЦСКА Романа Бабаева и заявил, что при нем не вернется в команду.

«Я не ожидал такого от Олича. Но на самом деле, не знаю, что там произошло, потому что, может, это не до конца вышло на публику.

Мы можем только догадываться, раз не присутствовали при этой ситуации. Тяжело обсуждать, если спустя три месяца Олич и ЦСКА разошлись.

Мы можем только гадать, что там произошло: либо кто-то обещал что-то и не выполнил, либо все из-за каких-то условий, выдвинутых одной из сторон.

Я всегда уважал ЦСКА за то, какие шаги они делали, как они давали много времени тренерам, чтобы сделать что-либо с командой, поднять ее.

Последние 2-3 года что-то там идет в другую, непонятную сторону. Вот этим меня удивляет ЦСКА, и я не понимаю, что заставляет их делать такие шаги», — цитирует Ярошика «Спорт-Экспресса».

42-летний Олич был главным тренером ЦСКА с 23 марта по 15 июня нынешнего года.