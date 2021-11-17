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    Украина победила Боснию и сыграет в «стыках», финны проиграли Франции и не попали на ЧМ-2022

    Босния и Герцеговина — Украина: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Боснии и Герцеговины Сборная Франции Футбол Франции Сборная Финляндии Сборная Украины Футбол Украины Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Сборная Боснии и Герцеговины потерпела домашнее поражение от команды Украины (0:2) в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе D.

    Сборная Украины
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    Сборная Украины

    Счет в матче был открыт на 58-й минуте. Цыганков от лицевой прострелил, Ярмоленко не смог ударить, но вытащил на себя защитника и вратаря, а Алексанр Зинченко с близкого расстояния вколотил мяч в пустые ворота.

    На 79-й минуте Довбика вывели один на один с вратарём. Артём легко переиграл Василя, пробив в нижний угол. VAR подтвердил взятие ворот.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D
    Босния и Герцеговина — Украина 0:2
    Голы: 0:1 Александр Зинченко (59'), 0:2 Артем Довбик (79') Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Анель Ахмедходжич, Деннис Хаджикадунич, Аднан Ковачевич, Матео Сушич, Саньин Прцич (Раде Крунич, 64'), Амир Хаджиахметович (Adi Nalic, 71'), Амер Гояк (Гойко Цимирот, 64'), Miroslav Stevanovic, Эрмедин Демирович (Кенан Кодро, 80'), Лука Менало (Смаил Превляк, 71') Украина: Виктор Цыганков (Артем Довбик, 75'), Роман Яремчук (Александр Зубков, 75'), Андрей Ярмоленко (Александр Караваев, 82'), Эдуард Соболь (Николай Шапаренко, 64'), Александр Зинченко, Руслан Малиновский (Сергей Сидорчук, 81'), Александр Тымчик, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Илья Забарный, Георгий Бущан Предупреждения: Эрмедин Демирович (66'), Илья Забарный (66'), Деннис Хаджикадунич (90 + 3')

    В параллельном матче сборная Финляндии потерпела домашнее поражение от команды Франции со счетом 0:2.

    На 66-й минуте Бензема в левой части штрафной обыгрался с Мбаппе, продвинулся к воротам и пробил с 12 метров. Вяйсянен пытался заблокировать удар, но мяч только неудачно срикошетил от его ноги и, немного поменяв траекторию полёта, нырнул в ворота мимо дезориентированного Градецки.

    А на 76-й минуте, получив мяч от Диня, Килиан Мбаппе набрал скорость на левом фланге, убежал от всех, ворвался в штрафную и, не сближаясь с защитниками, правой ногой закрутил мяч под дальнюю штангу.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D
    Финляндия — Франция 0:2
    Голы: 0:1 Карим Бензема (66'), 0:2 Килиан Мбаппе (76') Финляндия: Лукаш Градецки, Йере Уронен (Роберт Тэйлор, 72'), Лео Вяйсянен, Robert Ivanov, Daniel O'Shaughnessy (Йоэль Похьянпало, 82'), Niko Haemaelaeinen, Urho Nissila (Onni Valakari, 82'), Расмус Шуллер (Маркус Форсс, 64'), Глен Камара, Робин Лод, Теэму Пукки Франция: Килиан Мбаппе, Мусса Диаби (Карим Бензема, 57'), Антуан Гризманн (Маттео Гюэндузи, 67'), Лука Динь, Адриен Рабьо (Жордан Верету, 86'), Орельен Чуаэми, Лео Дюбуа (Бенжамен Павар, 46'), Курт Зума, Деотшанкюль Юпамекано, Жюль Кунде (Кингсли Коман, 57'), Уго Льорис Предупреждение: Расмус Шуллер (9')

    Группа D: 1. Франция — 18 очков; 2. Украина — 12; 3. Финляндия — 11; 4. Босния и Герцеговина — 7; 5. Казахстан — 3.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Сборная Франции гарантировала себе поездку на чемпионат мира в Катар после разгрома в матче с Казахстаном (8:0), а украинцы будут играть в стыковых матчах в марте следующего года.

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