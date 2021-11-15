Наставник сборной Португалии уверен в выходе на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Португалииуверен, что его команда пробьется в финальную часть чемпионата мира.

«Кому-то могло показаться, что поражение Португалии закономерно, но это не так. Мы открыли счет в матче, имели другие моменты, но затем начали сильно прижиматься к своим воротам. Игроки старались, но не смогли переломить ход игры.

Сербия была лучше, но мы пытались. В нашем ДНК — контроль мяча, но единственный, кто придерживался этой идеи — это Бернарду Силва. Мы играли со страхом и тревогой. Ответственность за это полностью лежит на мне.

Перспективы Португалии в стыковых матчах? Мы будем в Катаре. Мы знаем, что не сделали того, что должны, но мы будем там. Португалия всегда играет на победу и думает об атаке. Но не всегда получается так, как мы хотим. И это моя ответственность», — цитирует Сантуша Goal.

Напомним, португальцы в заключительном матче отбора проиграли дома команде Сербии (1:2), и финишировали на второй позиции, пропустив вперед себя балканцев.