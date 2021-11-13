«Валенсия» хочет купить нападающего «Вулверхэмптона»

Нападающий «Вулверхэмптона»может продолжить карьеру в испанской «Валенсии», сообщает журналист Экрем Конюр.

Левантийский клуб хочет подписать Траоре во время зимнего трансферного окна.

Траоре перешёл в «Вулверхэмптон» из «Мидлсбро» в 2018 году. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. «Волки» рассчитывают продлить контракт еще на три года.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 30 млн евро.

В нынешнем сезоне футболист сборной Испании принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги и результативными действиями не отметился.