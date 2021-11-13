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    «Валенсия» хочет купить нападающего «Вулверхэмптона»

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    Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре может продолжить карьеру в испанской «Валенсии», сообщает журналист Экрем Конюр.

    Адама Траоре
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    Адама Траоре

    Левантийский клуб хочет подписать Траоре во время зимнего трансферного окна.

    Траоре перешёл в «Вулверхэмптон» из «Мидлсбро» в 2018 году. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. «Волки» рассчитывают продлить контракт еще на три года.

    Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 30 млн евро.

    В нынешнем сезоне футболист сборной Испании принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги и результативными действиями не отметился.

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