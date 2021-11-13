Джикия: О ничьей с Хорватией никто не думает

Защитник сборной Россиизаявил, что национальная команда не намерена играть на ничью в решающем матче квалификации ЧМ-2022 против Хорватии.

Напомним, что команде Валерия Карпина достаточно не проиграть в Сплите, чтобы напрямую выйти на чемпионат мира в Катаре.

«О ничьей никто не думает. Это факт, который устраивает нас, но не имеет никакого отношения.

Согласен с Карпиным: это игра, где нужно сделать все задуманное, к чему готовились. Тогда будет результат.

На игре ожидается полный стадион. Безусловно, это будет большим плюсом для хорватов. Но мы будем сфокусированы только на своей игре.

Уверен, и наших болельщиков тоже завтра увидим», — передает слова Джикии Sport24.