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    Джикия: О ничьей с Хорватией никто не думает

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    Защитник сборной России Георгий Джикия заявил, что национальная команда не намерена играть на ничью в решающем матче квалификации ЧМ-2022 против Хорватии.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Напомним, что команде Валерия Карпина достаточно не проиграть в Сплите, чтобы напрямую выйти на чемпионат мира в Катаре.

    «О ничьей никто не думает. Это факт, который устраивает нас, но не имеет никакого отношения.

    Согласен с Карпиным: это игра, где нужно сделать все задуманное, к чему готовились. Тогда будет результат.

    На игре ожидается полный стадион. Безусловно, это будет большим плюсом для хорватов. Но мы будем сфокусированы только на своей игре.

    Уверен, и наших болельщиков тоже завтра увидим», — передает слова Джикии Sport24.

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