Тухель — лучший тренер АПЛ в октябре

из «Челси» признан лучшим тренером октября в английской Премьер-лиге.

«Челси» в прошлом месяце одержал четыре победы с общим счетом 14:1. После 11-ти туров команда Тухеля единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

Тухель второй раз получил награду лучшему тренеру месяца в АПЛ.

Напомним, лучшим футболистом октября в чемпионате Англии был признан Мохамед Салах из «Ливерпуля».

✅ 4 wins

⚽ 14 goals

⛔ 3 clean sheets@ChelseaFC's Thomas Tuchel is the @BarclaysFooty Manager of the Month!#PLAwards pic.twitter.com/VtPDtvKqmy