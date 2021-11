Нападающий «Ливерпуля»признан лучшим футболистом октября в английской Премьер-лиге.

В прошлом месяце египетский футболист провел четыре матча, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Салах в четвертый раз получил награду лучшему игроку месяца в АПЛ.

Салах с 10 голами возглавляет список бомбардиров АПЛ после 11-ти туров.

There could only be one winner...@MoSalah is your @EASPORTSFIFA Player of the Month 🇪🇬👑#PLAwards pic.twitter.com/RRfJDVz8ke