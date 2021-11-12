Кононов может возглавить украинский «Колос»

Бывший главный тренер «Спартака»может возглавить украинский, сообщает «Динамомания».

Еще один кандидат на пост главного тренера клуба из Ковалёвки — нидерландец Патрик ван Леувен, которого в октябре уволили из «Маккаби» Тель-Авив.

Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. В том сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в Российской Премьер-Лиге, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.

Также 53-летний российский специалист работал в «Карпатах» и «Краснодаре», а его последним местом работы была латвийская «Рига».