Кононов может возглавить украинский «Колос»

Олег Кононов Фото: globallookpress.com
Еще один кандидат на пост главного тренера клуба из Ковалёвки — нидерландец Патрик ван Леувен, которого в октябре уволили из «Маккаби» Тель-Авив.
Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. В том сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в Российской Премьер-Лиге, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.
Также 53-летний российский специалист работал в «Карпатах» и «Краснодаре», а его последним местом работы была латвийская «Рига».