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    Кононов может возглавить украинский «Колос»

    Футбол Колос Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Спартак Футбол России
    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов может возглавить украинский «Колос», сообщает «Динамомания».

    Олег Кононов
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    Олег Кононов

    Еще один кандидат на пост главного тренера клуба из Ковалёвки — нидерландец Патрик ван Леувен, которого в октябре уволили из «Маккаби» Тель-Авив.

    Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. В том сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в Российской Премьер-Лиге, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.

    Также 53-летний российский специалист работал в «Карпатах» и «Краснодаре», а его последним местом работы была латвийская «Рига».

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