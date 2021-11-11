Самедов о матче с Кипром: Ничего легко в жизни не бывает

Бывший полузащитник сборной Россиисчитает, что у национальной команды не будет проблем с мотивацией в домашней игре св отборочном турнире ЧМ-2022.

«Не знаю, какой игры ожидать, я просто хочу, чтобы россияне уверенно победили и набрали три очка перед решающим матчем. Нужно выйти и победить, чтобы готовиться к решающей игре с хорватами.

Невозможно предугадать результат, но я надеюсь на уверенную победу россиян.

Сборной России не стоит недооценивать киприотов, но я думаю, что недооценки не будет, все всё понимают, потому что на кону стоит поездка на чемпионат мира.

Можно называть это репетицией перед игрой с хорватами, но, с другой стороны, это конкретный матч, где нужно набрать три очка и опять же на первом месте подойти к решающей игре. Есть соперник, который тоже будет биться. Нужно просто выйти и добиться результата, ничего легко в жизни не бывает», — приводит слова Самедова ТАСС.

Матч Россия — Кипр пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.

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