Самедов о матче с Кипром: Ничего легко в жизни не бывает

«Не знаю, какой игры ожидать, я просто хочу, чтобы россияне уверенно победили и набрали три очка перед решающим матчем. Нужно выйти и победить, чтобы готовиться к решающей игре с хорватами.
Невозможно предугадать результат, но я надеюсь на уверенную победу россиян.
Сборной России не стоит недооценивать киприотов, но я думаю, что недооценки не будет, все всё понимают, потому что на кону стоит поездка на чемпионат мира.
Можно называть это репетицией перед игрой с хорватами, но, с другой стороны, это конкретный матч, где нужно набрать три очка и опять же на первом месте подойти к решающей игре. Есть соперник, который тоже будет биться. Нужно просто выйти и добиться результата, ничего легко в жизни не бывает», — приводит слова Самедова ТАСС.
Матч Россия — Кипр пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.
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