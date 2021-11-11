Источник: Конте заблокировал трансфер Азара в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма»выступил против возможного перехода хавбека «Реала»в лондонский клуб.

«Дэниэл Леви хотел подписать Эдена Азара, но Конте сказал ему "нет".

Причина в том, что он знает Азара по работе в "Челси". Конте говорит, что Эдену не хватает интенсивности и трудолюбия.

Удивительно, но Конте попросил Леви вернуть в Лондон Гарета Бэйла. Его контракт истекает в конце сезона, но зимой он не сможет уйти бесплатно», — сказал журналист Эдуардо Инда для El Chiringuito TV.

В этом сезоне Азар выходил на поле в 11 матчах «Реала» во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Бэйл сыграл за мадридский клуб в 3 матчах и забил 1 гол.