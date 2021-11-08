Ловрен о матче с «Уралом»: «Зенит» провел один из худших первых таймов в моей карьере

Защитник «Зенита»прокомментировал гостевую ничью с(0:0) в 14-м туре чемпионата России.

«Первая половина получилась ужасной для нашей команды! Один из худших первых таймов за всю мою карьеру.

В перерыве у нас состоялся хороший разговор в раздевалке, и мы начали вторую половину с хорошим настроем, но почти сразу же, к сожалению, случилась красная карточка Клаудиньо.

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Несмотря на удаление, думаю, что вдесятером мы играли лучше, чем в полном составе», — приводит слова хорвата «Матч ТВ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров. .VrezNews1 /football/2021/11/08/orlov/