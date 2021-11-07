Анчелотти доволен победой над «Райо Вальекано»

Главный тренер мадридского «Реала»прокомментировал победу над «Райо Вальекано» (2:1) в матче 13 тура Примеры.

«Если б соперник сравнял, это было бы уже слишком. На протяжении большей части матча в "Реале" я видел команду, которая должна была забить 5-6 голов. Нужно оценивать картину целиком.

Да, "Райо Вальекано" мог сравнять счет, но мы заслужили победу. Когда вы пропускаете гол в конце игры, нормально быть немного встревоженными. Мы играли хорошо, добились нужного результата, так что я доволен», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» набрал 27 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.