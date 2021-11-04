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    Гвардиола: Я остался доволен игрой «Ман Сити»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Брюгге» (4:1).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я очень доволен. Мы хорошо сыграли. Мы пропустили ответный мяч, который немного выбил нас из колеи, но во втором тайме мы продолжили оказывать давление на соперника и забили заслуженные голы. Люди хотят, чтобы мы вели четыре или пять-ноль после 20 минут, но это нереально. Это сказка.

    Победа 5:1, которая была одержана две недели назад, отнюдь не гарантировала нам столь крупного успеха в новом поединке. Я очень доволен тем, как мы отреагировали на ответный мяч соперника, и нашей игрой в целом. Это очень непросто в этом турнире. Эта победа очень важна для нас», — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

    «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 9 очков. «Брюгге», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 4 очка.

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