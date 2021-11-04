Брозович стал лучшим игроком матча «Шериф» — «Интер»

Полузащитник «Интера»стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов с «Шерифом» (3:1).

«Теперь мы хозяева своей судьбы. Единственное, что имело значение, — это сегодня победа. Мы играли хорошо и крайне редко в чем уступали "Шерифу". Мы все довольны. В перерыве тренер сказал нам, что надо набраться терпения и еще быстрее разыгрывать мяч, заверив в том, что мы забьем на сто процентов», — цитирует Брозовича пресс-служба УЕФА.

«Интер» вышел на второе место группы D, набрав 7 очков.