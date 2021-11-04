Брозович стал лучшим игроком матча «Шериф» — «Интер»

Марсело Брозович Фото: globallookpress.com
🤔 | BROZO— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) November 3, 2021
MVP👑👏@ChampionsLeague #SheriffInter #UCL #ForzaInter pic.twitter.com/MK609eAbrJ
«Теперь мы хозяева своей судьбы. Единственное, что имело значение, — это сегодня победа. Мы играли хорошо и крайне редко в чем уступали "Шерифу". Мы все довольны. В перерыве тренер сказал нам, что надо набраться терпения и еще быстрее разыгрывать мяч, заверив в том, что мы забьем на сто процентов», — цитирует Брозовича пресс-служба УЕФА.
«Интер» вышел на второе место группы D, набрав 7 очков.