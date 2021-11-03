Семак, Гисдоль и Березуцкий — в списке претендентов на приз тренеру октября в РПЛ

В список претендентов попали Сергей Семак из «Зенита» (4 матча, 6 очков, 1-е место в таблице), Маркус Гисдоль из «Локомотива» (3 матча, 7 очков, 2-е место), Владимир Федотов из «Сочи» (4 матча, 9 очков, 3-е место), Алексей Березуцкий из ЦСКА (4 матча, 7 очков, 5-е место) и Игорь Осинькин из «Крыльев Советов» (4 матча, 9 очков, 7-е место).
👔 Выбираем лучшего тренера октября в #ТинькоффРПЛ!⠀— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 3, 2021
📊 В этом сезоне лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР
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В июле, августе и сентябре лучшим тренером РПД был признан Сандро Шварц из московского «Динамо».
Ранее РПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку октября.