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    • РПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку октября
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    Семак, Гисдоль и Березуцкий — в списке претендентов на приз тренеру октября в РПЛ

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    Российская Премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего тренера по итогам октября.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    В список претендентов попали Сергей Семак из «Зенита» (4 матча, 6 очков, 1-е место в таблице), Маркус Гисдоль из «Локомотива» (3 матча, 7 очков, 2-е место), Владимир Федотов из «Сочи» (4 матча, 9 очков, 3-е место), Алексей Березуцкий из ЦСКА (4 матча, 7 очков, 5-е место) и Игорь Осинькин из «Крыльев Советов» (4 матча, 9 очков, 7-е место).

    В июле, августе и сентябре лучшим тренером РПД был признан Сандро Шварц из московского «Динамо».

    Ранее РПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку октября.

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