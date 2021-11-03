Пиоли: В матче с «Порту» нам не хватало остроты в принятии решений

Главный тренер «Милана»подвел итоги домашнего матча св 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

«Мы могли бы сыграть лучше, особенно в первом тайме, где нам не хватало остроты в принятии решений.

С точки зрения желания, энергии и созданных моментов, я не могу жаловаться на нашу игру во втором тайме.

К сожалению, в еврокубках необходимо продемонстрировать невероятно высокий уровень, чтобы добыть победу, и мы сделали недостаточно.

"Порту" добился отличных результатов в последних 5 играх на выезде, и не будем забывать, что в прошлом сезоне они выбили из Лиги чемпионов "Ювентус".

Однако они заслуживают похвалы, а мы — порицания. Мы должны были больше перемещаться и растягивать оборону "Порту", но вместо этого мы направлялись туда, куда хотели они», — приводит слова Пиоли Sport24.