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    Пиоли: В матче с «Порту» нам не хватало остроты в принятии решений

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги домашнего матча с «Порту» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Мы могли бы сыграть лучше, особенно в первом тайме, где нам не хватало остроты в принятии решений.

    С точки зрения желания, энергии и созданных моментов, я не могу жаловаться на нашу игру во втором тайме.

    К сожалению, в еврокубках необходимо продемонстрировать невероятно высокий уровень, чтобы добыть победу, и мы сделали недостаточно.

    "Порту" добился отличных результатов в последних 5 играх на выезде, и не будем забывать, что в прошлом сезоне они выбили из Лиги чемпионов "Ювентус".

    Однако они заслуживают похвалы, а мы — порицания. Мы должны были больше перемещаться и растягивать оборону "Порту", но вместо этого мы направлялись туда, куда хотели они», — приводит слова Пиоли Sport24.

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