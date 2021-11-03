«Манчестер Сити» и «Брюгге» назвали составы на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составына матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Ляпорт, Уокер, Жоау Канселу, Гюндоган, Родри, Бернарду Силва, Марез, Фоден, Грилиш.

«Брюгге»: Миньоле, Нсоки, Хендри, Соболь, Мехеле, Ванакен, Ритс, Вормер, Клинтон Мата, Ланг, де Кетеларе.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Сити». Коэффициент на его победу — 1.15, на успех «Брюгге» — 33.00, на ничью — 13.50. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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