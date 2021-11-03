Каррера: У «Спартака» есть шансы на очки в матче с «Лестером»

Массимо Каррера Фото: globallookpress.com
В предыдущем матче «Спартак» уступил «Лестеру» на своем поле со счетом 3:4.
«У "Спартака" есть шансы на очки. В Неаполе уже получилось их забрать.
Спартаковцам нужно сохранять уверенность в себе и не поддаваться негативному давлению перед игрой в Лестере.
В футболе достаточно одного эпизода, чтобы ситуация полностью перевернулась», — приводит слова итальянца «Спорт-Экспресс».
Матч «Лестер» — «Спартак» пройдет 4 ноября, начало — в 23:00 мск.
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