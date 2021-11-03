«Бавария» — «Бенфика»: счет матча 5:2, обзор голов

одержала победу надв домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы E, которая прошла на «Альянц Арене», завершилась со счетом 5:2.

Мюнхенцы открыли счет на 26-й минуте, когда Роберт Левандовски замкнул навесную передачу Кингсли Комана.

Спустя шесть минут преимущество хозяев удвоил Серж Гнабри, точно пробив пяткой после паса Левандовски.

«Орлы» ответили на 38-й минуте. Алехандро Гримальдо выполнил отличный навес с левого фланга в штрафную, а Морато головой вколотил мяч в сетку с линии вратарской.

Перед свистком на перерыв «Бавария» заработала пенальти, вот только его не реализовал Левандовски.

На 49-й минуте мюнхенцы все же развили свой успех. Йозуа Киммих выполнил отличный навес в штрафную на Альфонсо Дейвиса, тот головой сбросил на Лероя Зане, которому удался красивый удар в дальний угол.

Левандовски исправился за незабитый пенальти на 61-й минуте, забив с передачи Сане.

У «Бенфики» на 74-й минуте успел отличиться Дарвин Нуньес, но последнее слово осталось за Левандовски, который поставил победную точку на 84-й минуте.

Благодаря этой победе «Бавария» обеспечила выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Почти гарантированно она останется на первом месте.

Лига чемпионов. Группа E «Бавария» (Германия) — «Бенфика» (Португалия) — 5:2 (2:1) Голы: Левандовски, 26 (1:0). Гнабри, 32 (2:0). Морату, 38 (2:1). Сане, 49 (3:1). Левандовски, 61 (4:1). Нуньес, 74 (4:2). Левандовски, 84 (5:2)«Бавария»: Нойер, Павар, Упамекано, Дэйвис (Ричардс, 65), Ньянзу, Горецка, Киммих (Забитцер, 71), Левандовски, Гнабри (Сарр, 85), Коман (Мусиала, 64), Сане (Мюллер, 72)«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Жилберту, Гримальдо (Паулу Бернарду, 77), Вериссиму, Морату, Мейте, Пицци (Гонсалвеш, 64), Жоау Мариу (Рамуш, 77), Эвертон (Рафа Силва, 64), Яремчук (Нуньес, 64)Предупреждения: Вериссиму, 45. Упамекано, 50. Ньянзу, 69

В другом матче «Барселона» в Киеве нанесла поражение «Динамо» со счетом 1:0.

Первый тайм прошел без голов, а на 64-й минуте судья Овидиу Хацеган назначил пенальти в ворота киевлян. Впрочем, посмотрев видеоповтор, он изменил решение, заметив, что Ансу Фати сам нарушил правила в атаке.

Еще через шесть минут Фати все-таки открыл счет. Оскар Мингеса с фланга выполнил прострел, мяч после рикошета прилетел к молодому форварду, который мощным ударом направил игровой снаряд под перекладину.

Лига чемпионов. Группа E «Динамо К» (Украина) — «Барселона» (Испания) — 0:1 (0:0) Гол: Фати, 70«Динамо К»: Бущан, Караваев, Кендзера (Тымчик, 77), Сирота, Забарный, Гармаш (Витинью, 71), Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 81), Шапаренко (Леднев, 81), де Пена (Вербич, 77), Цыганков«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле (Араухо, 79), Гарсия, Мингеса, Бускетс, Ф.де Йонг, Гави (Дембеле, 65), Гонсалес, Депай, Фати (Бальде, 87)Предупреждения: Гарсия, 20. Гармаш, 41. Буяльский, 45. Гави, 46. Лангле, 50

В следующем туре киевское «Динамо» примет «Баварию», а «Барселона» — «Бенфику».

Группа E: 1. «Бавария» — 12 очков, 2. «Барселона» — 6, 3. «Бенфика» — 4, 4. «Динамо» Киев — 1.