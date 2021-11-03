«Бавария» — «Бенфика»: счет матча 5:2, обзор голов

Встреча группы E, которая прошла на «Альянц Арене», завершилась со счетом 5:2.
Мюнхенцы открыли счет на 26-й минуте, когда Роберт Левандовски замкнул навесную передачу Кингсли Комана.
Спустя шесть минут преимущество хозяев удвоил Серж Гнабри, точно пробив пяткой после паса Левандовски.
«Орлы» ответили на 38-й минуте. Алехандро Гримальдо выполнил отличный навес с левого фланга в штрафную, а Морато головой вколотил мяч в сетку с линии вратарской.
Перед свистком на перерыв «Бавария» заработала пенальти, вот только его не реализовал Левандовски.
На 49-й минуте мюнхенцы все же развили свой успех. Йозуа Киммих выполнил отличный навес в штрафную на Альфонсо Дейвиса, тот головой сбросил на Лероя Зане, которому удался красивый удар в дальний угол.
Левандовски исправился за незабитый пенальти на 61-й минуте, забив с передачи Сане.
У «Бенфики» на 74-й минуте успел отличиться Дарвин Нуньес, но последнее слово осталось за Левандовски, который поставил победную точку на 84-й минуте.
Благодаря этой победе «Бавария» обеспечила выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Почти гарантированно она останется на первом месте.
В другом матче «Барселона» в Киеве нанесла поражение «Динамо» со счетом 1:0.
Первый тайм прошел без голов, а на 64-й минуте судья Овидиу Хацеган назначил пенальти в ворота киевлян. Впрочем, посмотрев видеоповтор, он изменил решение, заметив, что Ансу Фати сам нарушил правила в атаке.
Еще через шесть минут Фати все-таки открыл счет. Оскар Мингеса с фланга выполнил прострел, мяч после рикошета прилетел к молодому форварду, который мощным ударом направил игровой снаряд под перекладину.
В следующем туре киевское «Динамо» примет «Баварию», а «Барселона» — «Бенфику».
Группа E: 1. «Бавария» — 12 очков, 2. «Барселона» — 6, 3. «Бенфика» — 4, 4. «Динамо» Киев — 1.