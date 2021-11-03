ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонио КонтеПеремены в «Тоттенхэме»: Нуну уволен, Конте назначен
  • 00:49
    • «Ювентус» разгромил «Зенит» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • 00:56
    • «Севилья» на своем поле проиграла «Лиллю»
  • 00:55
    • Дубль Роналду спас «МЮ» от поражения в матче с «Аталантой»
  • 00:53
    • «Бавария» вновь победила «Бенфику», «Барселона» выиграла у «Динамо»
  • 22:39
    • «Вольфсбург» одержал первую победу в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    «Бавария» вновь победила «Бенфику», «Барселона» выиграла у «Динамо»

    «Бавария» — «Бенфика»: счет матча 5:2, обзор голов

    Футбол Лига чемпионов Бавария Футбол Германии Бенфика Португалия Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    «Бавария» одержала победу над «Бенфикой» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Футболисты «Баварии»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты «Баварии»

    Встреча группы E, которая прошла на «Альянц Арене», завершилась со счетом 5:2.

    Мюнхенцы открыли счет на 26-й минуте, когда Роберт Левандовски замкнул навесную передачу Кингсли Комана.

    Спустя шесть минут преимущество хозяев удвоил Серж Гнабри, точно пробив пяткой после паса Левандовски.

    «Орлы» ответили на 38-й минуте. Алехандро Гримальдо выполнил отличный навес с левого фланга в штрафную, а Морато головой вколотил мяч в сетку с линии вратарской.

    Перед свистком на перерыв «Бавария» заработала пенальти, вот только его не реализовал Левандовски.

    На 49-й минуте мюнхенцы все же развили свой успех. Йозуа Киммих выполнил отличный навес в штрафную на Альфонсо Дейвиса, тот головой сбросил на Лероя Зане, которому удался красивый удар в дальний угол.

    Левандовски исправился за незабитый пенальти на 61-й минуте, забив с передачи Сане.

    У «Бенфики» на 74-й минуте успел отличиться Дарвин Нуньес, но последнее слово осталось за Левандовски, который поставил победную точку на 84-й минуте.

    Благодаря этой победе «Бавария» обеспечила выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Почти гарантированно она останется на первом месте.

    Лига чемпионов. Группа E
    «Бавария» (Германия) — «Бенфика» (Португалия) — 5:2 (2:1)
    Голы: Левандовски, 26 (1:0). Гнабри, 32 (2:0). Морату, 38 (2:1). Сане, 49 (3:1). Левандовски, 61 (4:1). Нуньес, 74 (4:2). Левандовски, 84 (5:2)«Бавария»: Нойер, Павар, Упамекано, Дэйвис (Ричардс, 65), Ньянзу, Горецка, Киммих (Забитцер, 71), Левандовски, Гнабри (Сарр, 85), Коман (Мусиала, 64), Сане (Мюллер, 72)«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Жилберту, Гримальдо (Паулу Бернарду, 77), Вериссиму, Морату, Мейте, Пицци (Гонсалвеш, 64), Жоау Мариу (Рамуш, 77), Эвертон (Рафа Силва, 64), Яремчук (Нуньес, 64)Предупреждения: Вериссиму, 45. Упамекано, 50. Ньянзу, 69

    В другом матче «Барселона» в Киеве нанесла поражение «Динамо» со счетом 1:0.

    Первый тайм прошел без голов, а на 64-й минуте судья Овидиу Хацеган назначил пенальти в ворота киевлян. Впрочем, посмотрев видеоповтор, он изменил решение, заметив, что Ансу Фати сам нарушил правила в атаке.

    Еще через шесть минут Фати все-таки открыл счет. Оскар Мингеса с фланга выполнил прострел, мяч после рикошета прилетел к молодому форварду, который мощным ударом направил игровой снаряд под перекладину.

    Лига чемпионов. Группа E
    «Динамо К» (Украина) — «Барселона» (Испания) — 0:1 (0:0)
    Гол: Фати, 70«Динамо К»: Бущан, Караваев, Кендзера (Тымчик, 77), Сирота, Забарный, Гармаш (Витинью, 71), Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 81), Шапаренко (Леднев, 81), де Пена (Вербич, 77), Цыганков«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле (Араухо, 79), Гарсия, Мингеса, Бускетс, Ф.де Йонг, Гави (Дембеле, 65), Гонсалес, Депай, Фати (Бальде, 87)Предупреждения: Гарсия, 20. Гармаш, 41. Буяльский, 45. Гави, 46. Лангле, 50

    В следующем туре киевское «Динамо» примет «Баварию», а «Барселона» — «Бенфику».

    Группа E: 1. «Бавария» — 12 очков, 2. «Барселона» — 6, 3. «Бенфика» — 4, 4. «Динамо» Киев — 1.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли повторно «Интер» у «Шерифа»?
  • «Шериф» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Шахтер» пропустит в Мадриде больше трех мячей?
  • «Реал» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Сколько голов забьет «Ливерпуль» в ворота «Атлетико»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.22
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Шериф — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Чикаго — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Димитров — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Фриц — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры