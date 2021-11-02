Кокорин тренируется по индивидуальной программе в «Фиорентине»

Нападающий «Фиорентины»тренируется по индивидуальной программе, сообщает fiorentina.it.

Россиянин испытывает проблемы со здоровьем, поэтому не может работать наравне с остальными.

В списке травмированных «фиалок» остается чилийский полузащитник Эрик Пульгар, а польский вратарь Бартоломей Драговский, как и Кокорин, продолжает заниматься по индивидуальной программе.

Отметим, что на выходных «Фиорентина» сыграет с туринским «Ювентусом» в чемпионате Италии.

Кокорин в текущем сезоне провел на поле в общей сложности 27 минут в трех матчах и не сумел отметиться результативными действиями.