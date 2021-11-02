Кокорин тренируется по индивидуальной программе в «Фиорентине»

Александр Кокорин Фото: globallookpress.com
Россиянин испытывает проблемы со здоровьем, поэтому не может работать наравне с остальными.
В списке травмированных «фиалок» остается чилийский полузащитник Эрик Пульгар, а польский вратарь Бартоломей Драговский, как и Кокорин, продолжает заниматься по индивидуальной программе.
Отметим, что на выходных «Фиорентина» сыграет с туринским «Ювентусом» в чемпионате Италии.
Кокорин в текущем сезоне провел на поле в общей сложности 27 минут в трех матчах и не сумел отметиться результативными действиями.