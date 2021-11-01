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    Назван состав молодежной сборной России на матчи со Словакией и Испанией

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    Тренерский штаб молодежной сборной России назвал состав команды на ноябрьские матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2023 года против сборной Словакии (12 ноября, Химки, стадион «Арена Химки») и сборной Испании (16 ноября, Химки, стадион «Арена Химки»), сообщает официальный сайт РФС.

    Футболисты молодежной сборной России
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    Футболисты молодежной сборной России

    Всего в список вошли 25 футболистов.

    Вратари: Максим Бориско («Балтика», Калининград), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо», Москва).

    Защитники: Никита Кармаев («Кубань», Краснодар), Данила Прохин («Сочи»), Иван Кузьмичев («Урал», Екатеринбург), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Данил Степанов («Арсенал», Тула), Кирилл Боженов («Химки»), Даниил Корнюшин («Краснодар»).

    Полузащитники: Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба — «Спартак», Москва), Константин Марадишвили («Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Крылья Советов», Самара), Даниил Хлусевич («Арсенал», Тула), Александр Черников («Краснодар»), Никита Иосифов (ФК «Вильярреал»), Владислав Карапузов (ФК «Ахмат», Грозный), Максим Мухин (ПФК ЦСКА), Кирилл Кравцов («Зенит», Санкт-Петербург), Эдгар Севикян (ФК «Леванте»).

    Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Гамид Агаларов («Уфа»).

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